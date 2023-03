قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج إن الوزارة أحالت قانون حماية المستهلك إلى الجهات المختصة، مشددا على ضرورة الاهتمام بهذا الملف، وفق قوله.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع ممثلي الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك، اليوم الأحد 19 مارس في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

وأشار الحويج إلى وجود مقترح بخصوص تأسيس هيئة لحماية المستهلك مشيرا إلى أهمية دور الاتحاد العام والأجهزة الضبطية في متابعة السوق المحلي، طبق قوله.

وأكد الوزير ضرورة التعاون بين الإدارات المختصة بالوزارة والاتحاد العام والأجهزة الضبطية والرقابية، وذلك بهدف حماية المستهلك، وفق ما أفاد به.

يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية أعلنت، في وقت سابق، تخصيص الرقم الهاتفي “1415” للتبليغ عن أدوية أو مواد غذائية منتهية الصلاحية أو تعاني سوء تخزين، وفق تنبيه نشرته.

كما أوضحت الحكومة أنه عقب التبليغ سيتوجه الحرس البلدي ومديريات الإصحاح البيئي إلى مكان المبلّغ عنه واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده، وفق ما أفادت به.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة + حكومة الوحدة الوطنية

The post مع قرب شهر رمضان، تحركات حكومية بشأن صلاحية البضائع والمنتجات الغذائية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار