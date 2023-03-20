باتيلي يلتقي بعدد من الليبيات الناشطات بالمجتمع المدني

استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، اليوم الأحد، في طرابلس، مجموعة من النساء بينهن مرشحات للانتخابات، وأكاديميات، وأعضاء مجالس بلدية، وناشطات في المجتمع المدني، لمناقشة مبادرته الرامية إلى مساعدة الليبيين على المضي بثبات نحو الانتخابات.

دعت النساء إلى زيادة تمثيل المرأة في العملية السياسية، بما في ذلك خلال التحضير للانتخابات، وعلى قوائم الترشح.

وشدد باتيلي خلال الاجتماع، على أهمية الإنصات لأصوات النساء على الساحة السياسية، بعيدا عن كل أشكال التضييق والتهديد.

كما شجع المبعوث الأممي إلى ليبيا، النساء على حشد جهودهن دعماً لمسار الانتخابات، من خلال التعبير علنا عن مطالبهن ورؤاهن لمستقبل البلاد.

وقال باتيلي إن ليبيا تتمتع بالموارد والإمكانات للتغلب على الأزمة الراهنة، شريطة أن يتحلى الليبيون بالمسؤولية وأن يتخذوا ما تتطلبه المرحلة من إجراءات.