الراجحي: الأطراف الموجودة بالسلطة ستعرقل أي حل يخرجها من المشهد

الوطن| رصد

قال المحلل السياسي عبد السلام الراجحي، إن هناك تقدما لا يمكن تجاهله في المسار السياسي المتعثر منذ فترة طويلة.

وأضاف الراجحي، في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، أنه رغم صعوبة التكهن بإجراء الانتخابات خلال هذا العام لكن خطوات البعثة والدعم الغربي لها قد يمهدان لإجرائها وإن تأخرت إلى الربع الأول من العام المقبل.

وتوقع الراجحي محاولات من الأجسام الموجودة في السلطة لعرقلة أي حل ربما يخرجها من المشهد في حال استمر المبعوث الأممي عبدالله باتيلي على هذا النهج، على عكس من هم خارج المشهد ويحاولون الانخراط في أي حل جديد ربما يحقق لهم بعض المكاسب.