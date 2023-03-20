الشاعري: لجنة باتيلي لن تقدر على الخروج من الأزمة الحالية

أشاد المحلل السياسي ماهر الشاعري، بوقوف مصر في أوقات سابقة وخلال أكثر من مناسبة إلى جانب ليبيا باعتبار أن استقرار أمن ليبيا هو من استقرار أمن مصر.

وأشار الشاعري في تصريح ثحفي إلى أن “مصر رفضت مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لأن هذه المبادرة بدت وكأنها يائسة يعمل من خلالها على خلق لجان أخرى جديدة من أجل الوصول إلى الانتخابات”.

وأضاف الشاعري: “أستغرب كيف لا يعلم المبعوث الأممي باتيلي أن لجنة الحوار السابقة هي التي جاءت بحكومة الوحدة الوطنية وحاولوا من خلالها الخروج بحل توافقي والوصول إلى بر الانتخابات”.

وأردف بالقول: “حكومة الوحدة الوطنية لم تذهب إلى الانتخابات وماطلت في ذلك وعملت على البقاء في السلطة لأطول فترة، وبالتالي لا أعتقد أن الحوار القادم سيكون أكثر قدرة على الخروح من الوضع الحالي”.

وبخصوص التأثير المحتمل للموقف المصري على مبادرة باتيلي، قال الشاعري إن “مصر أكبر من أن تعرقل مبادرة باتيلي”، موضحاً أنها “تعمل على أن تكون طرفاً فاعلاً فيه من خلال الدفع نحو الاستقرار والتوجه نحو الانتخابات في أقرب وقت”.

وتوقع المحلل الليبي أن يسعى المبعوث الأممي إلى التفاوض مع القاهرة وإقناعها بضرورة الجلوس على طاولة واحدة مع لجنة جديدة تجمع كل الأطراف الليبية؛ من أجل الوصول إلى الانتخابات.