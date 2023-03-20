إعلامي تونسي يعلق عن “أزمة حقل البوري” ويتهم الإخوان المسلمين

وعاد الإعلامي التونسي إلى تصريح عضو مجلس الدولة الاستشاري الليبي إبراهيم صهد الذي قال “إن تصريحات الرئيس التونسي عن حقل البوري استغلال لظروف ليبيا الحالية… وتطاول على السيادة الليبية وحقوقها…والحقل ليبي بحكم محكمة العدل الدولية…والرئيس قيس سعيد تجاوز كل الأعراف وتطاول على السيادة الليبية”.

وقال الوافي إن ما صدر عن صهد هو موقف سياسي وتوظيف سياسي من الإخوان المسلمين من خلال تذكيره أن “مجلس الدولة الليبي يرأسه الإخواني خالد المشري…الذي سبق له أن تهجم على على تونس” بحسب التدوينة نفسها.