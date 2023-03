بعد وصولها من ليبيا.. تونس تنسق توزيع المساعدات على مستحقيها في رمضان

أكد المتصرف الجهوي للتضامن بتطاوين علي الطرومي تنسيقهم لتوزيع 1800 قفة رمضانية لفائدة ضعاف الحال بمختلف المعتمديات، بالإضافة إلى 8000 طرد غذائي في إطار الهبة الليبية التي تسلّمتها تونس في المدة الماضية، وفق قوله.

وأضاف الطرومي، في تصريح لإعلام محلي، أنه سيتم تركيز مائدتي إفطار لمعتمدتي بني مهيرة والصمار (مناطق تونسية) لفائدة 180 عائلة، وفق ما أفاد به.

في السياق نفسه، أفاد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بتطاوين منير الخربي انتفاع 6740 عائلة معوزة بحوالات مالية تسلّم على قسطين، الأوّل انطلاقا من 17 مارس 2023 فيما يسلّم القسط الثاني يوم 17 أبريل بمناسبة عيد الفطر.

هذا وكانت حكومة الوحدة الوطنية أرسلت، منتصف يناير الماضي، شاحنات من المساعدات الغذائية كالسكر والزيت والدقيق والأرز إلى دولة تونس، تضامنا معها في الوضع الاقتصادي الذي تمر به، وفق المتحدث باسم سفارة تونس.

وقال المتحدث باسم السفارة الليبية في تونس، نعيم العشيبي إن 96 شاحنة انطلقت ليلة البارحة نحو منفذ رأس جدير بتونس، تحمل على متنها شحنات من مواد غذائية أساسية تقدَّر ما بين 50 و65 طناً.

وشهد الرأي العام التونسي عقب الإعلان عن المساعدات الليبية انتقادات للرئيس قيس سعيد إزاء الأوضاع الاقتصادية والأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

المصدر: موزاييك + ليبيا الأحرار

