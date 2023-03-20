بلها: مجلسا النواب والدولة يرفضان التخلي عن وضع قوانين الانتخابات

الوطن / رصد

قال رئيس تجمع توكنقراط ليبيا أشرف بلها إن مجلسا النواب والدولة يرفضان بشدة أن تقوم البعثة بانتزاع إدارة ملف وضع الإطار القانوني للانتخابات من قبضتيهما.

وأضاف بلها في تصريح رصده موقع الوطن أن علاقة البرلمان والبعثة سوف تشهد مزيد من التأزم خلال الفترة المقبلة، وان تحالفه مع مجلس الدولة ليس طويل الأمد لكن من الصعب تصور انفصالهما خلال الفترة الراهنة.

مؤكدا أن المشري ومجموعة من الأعضاء المقربين منه سايروا البرلمان في الموافقة على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري.

رئيس تجمع توكنقراط ليبيا وصف التوافق بين المجلسين بالمسايرة لانفراد المجلسين بوضع الإطار القانوني للانتخابات، ومن ثم تدشين موضع قدم لهما بالمشهد السياسي المستقبلي.

و أرجح بلها أن يظل الموقف النهائي لمجلس الدولة مرهونًا بتطورات الأحداث ومدى توافق لجنة 6+6 حول القوانين الانتخابية.