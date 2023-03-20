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الخليج العربي للنفط: استبدال خط الغاز القديم بالمحطة 5 بحقل النافورة النفطي

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

غيّرت كوادر شركة الخليج العربي للنفط، خط الغاز القديم المتهالك، في المحطة رقم 5 بحقل النافورة النفطي، بهدف الحفاظ على العملية الإنتاجية، وانسيابها بالنحو المعتاد، والحد من التسربات، لتغذية ضواغط الغاز للمساهمة في عملية الرفع بالغاز.

وشرعت وحدة صيانة الأنابيب بحقل النافورة، بإنشاء خط جديد للغاز بطول 50 متراً  وبقطر 24 بوصة، بعد أن تمت إزالة الخط القديم بالمحطة، وذلك بعد أخذ كل تدابير السلامة من الكشف عن الغاز والمتابعة من قبل أخصائيي السلامة وطواقم الإطفاء في حالة حدوث أي حالة طارئة.

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الوطن الليبية

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