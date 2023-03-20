تقارير تكشف قيام إسرائيل بإسقاط طائرة ركاب ليبية قبل 50 عاما

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، تقريرا حول مجزرة قامت بها القوات الإسرائيلية، ضد مواطنين ليبيين عُزل، ورفضت بعدها تحمل المسؤولية الإنسانية والقانونية لفعلتها.

وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن القوات الجوية الإسرائيلية في أعقاب حرب أكتوبر التي شنتها قوات الجيوش العربية ضد إسرائيل، أسقطت طائرة مدنية تقل ركاب ليبيين، وأدى ذلك إلى مقتل 108 شخصا ليبيا.

وتابعت الصحيفة في تقريرها، أن تلك التقارير كشفت عنها مؤخرا، والتي أخفتها السلطات الإسرائيلية على مدار 50 عاما، حاولت خلالها التكتم على الواقعة وعدم الإفصاح عن تفاصيلها، كإحدى جرائم الحرب في تلك الفترة.

وأوضحت الصحيفة في التقرير، أن السلطات الإسرائيلية على مدار تلك السنوات، رفضت إجراء تحقيق حول الواقعة، ونفت قيامتها بأي جرائم حرب والتزامها بقواعد الحرب.