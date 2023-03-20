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المريمي: الحكومة الجديدة التي ستشرف على الانتخابات تحتاج دعمًا من قوى كبرى

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال عضو مجلس النواب  سعد المريمي إن تشكيل حكومة جديدة يتطلب تنسيقًا من الدول الفاعلة في ليبيا المدعومة من القوى الكبرى.

وجاء ذلك خلال تصريحات صحفية للمريمي بين فيها أن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات موجودة وأقرها مجلس النواب في التعديل الثالث عشر بموافقة مجلس الأعلى للدولة، وهناك توافق بين مجلسي النواب والدولة فيما طرح تساؤلا حول إمكانية نجاح اللجنة المشتركة 6+6 في صياغة القوانين الانتخابية.

وبين المريمي، أن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية لمزدوجي الجنسية والعسكريين ما زالت محل خلاف حتى الآن، وهناك عدة صعوبات لإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور.

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الوطن الليبية

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