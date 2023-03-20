باتيلي يكشف عن مهام الفريق رفيع المستوى لإجراء الانتخابات في ليبيا

الوطن| رصد

كشف المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، عن مهام الفريق رفيع المستوى لإجراء الانتخابات في ليبيا.

وقال إن الانتخابات في ⁧‫ليبيا‬⁩ لا تحتاج إلى إطار دستوري وقانوني فحسب، إنما تتطلب كذلك معالجة عدة قضايا لخلق ظروف مواتية لإجرائها.

ومن مهام الفريق رفيع المستوى التي كشفها باتيلي خلال تغريدة له، توفير بيئة آمنة للانتخابات وضمان حرية تنقل المرشحين أثناء الحملات الانتخابية.

وتكليف الفريق رفيع المستوى بتوفير أرضية متكافئة لتنافس حر وشريف بين المرشحين.

بالإضافة إلى الاتفاق على نتائج الانتخابات وتبني مدونة سلوك يلتزم بها الجميع بالإضافة إلى إقرار آلية إنفاق حكومية شفافة ومنصفة، ومعالجة أي قضايا سياسية أو إجرائية قد تستجد.