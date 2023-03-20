باتيلي: على النساء حشد جهودهن لدعم مسار الانتخابات

الوطن|رصد

استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي اليوم الأحد في طرابلس، مجموعة من النساء بينهن مرشحات للانتخابات وأكاديميات، وأعضاء مجالس بلدية وناشطات في المجتمع المدني، لمناقشة مبادرته الساعية لمساعدة الليبيين على المضي بثبات نحو الانتخابات.

ودعت النساء باتيلي إلى زيادة تمثيلية المرأة في العملية السياسية، بما في ذلك خلال التحضير للانتخابات، وعلى قوائم الترشح وعلى أهمية الإنصات لأصوات النساء على الساحة السياسية، بعيدا عن كل أشكال التضييق والتهديد، والذي بدوره شدد عليه باتيلي.

وشجع باتيلي النساء على حشد جهودهن دعمًا لمسار الانتخابات، من خلال التعبير علنًا عن مطالبهن ورؤيتهم لمستقبل البلاد، قائلًا “ليبيا تتمتع بالموارد والإمكانات للتغلب على الأزمة الراهنة، شريطة أن يتحلى الليبيون بالمسؤولية وأن يتخذوا ما تتطلبه المرحلة من إجراءات.”