برلمان الشباب: حكومة الدبيبة تُعلمنا الديكتاتورية

الوطن| رصد

طالب برلمان الشباب الليبي، رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، في بيان، بإعادة النظر في مسؤوليات فتح الله الزني وزير الشباب بحكومته.

واستنكر البيان التجاهل التام من قبل الزني في عدم البدء بأي دورة تدريبية من الدورات المزمع تنفيذها حسب ما صرحت به الوزارة.

ولفت البيان إلى أن الوزير لم يكن كفؤا لحمل هذه المبادرة والتي هدفها التعلم الديمقراطي وبكل أسف كانت مبادرته كيف تتعلم الديكتاتورية.

وأكد أن وزارة الشباب هدرت الأموال بدون تقديم أي أعمال تدريبية للشباب إلا انها همشتهم، ودعت الوزارة إلى الاعتراف بفشلها في هذا الملف وتوضح الاسباب للشفافية والانصاف وعدم قطع علاقة الثقة بين الشباب والحكومة.

وطالب برلمان الشباب بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء لمناقشة وضع برلمان الشباب واستقلالية أعضائه.