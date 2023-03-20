القطراني يؤكد على ترسيخ التواصل المشترك بين الهلال الأحمر والحكومة الليبية تحسبًا لأي طارئ

أخبار ليبيا 24

أكد، نائب رئيس الحكومة الليبية المعينة من مجلس النواب، علي القطراني، على ضرورة ترسيخ التواصل المشترك بين جمعية الهلال الأحمر والحكومة، تحسبًا لأي طارئ ومن أجل الاضطلاع بدورهما الإنساني المتمثل في مد يد العون في مجالات العمل الإنساني.

جاء ذلك خلال لقاء، الأحد في بنغازي، مع رئيس الجمعية، مرعي الدرسي، ومدير مكتب الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، تامر رمضان، في حضور اللواء أسامة الدرسي، رئيس جهاز الأمن الداخلي.

وبحث اللقاء أهمية التعاون بين الحكومة الليبية وجمعية الهلال الأحمر من خلال بروتوكول تعاون مشترك لمواجهة الكوارث وخدمات الإغاثة، وفقا للحكومة.

وسيساهم التعاون في تقديم المساعدة للمتضررين في الأزمات وحالات الطوارئ للمنطقة خاصة مدينة المرج، التي تعرضت لعدد من الهزات الأرضية خلال الأيام الماضية. وأثنى القطراني، على الدور الذي تقوم به الجمعية.