مشيرب: السفارة التركية قامت بتكريمي

أعرب عبد الرزاق مشيرب خطيب مسجد بن نابي بطرابلس، عن فخره لتكريمه في السفارة التركية، لموقفه من أزمة الزلزال التركي فبراير الماضي.

كتب قائلًا على فيسبوك: “بفضل الله وحده تم اليوم تكريمى من قبل السفارة التركية بطرابلس بشهادة قدمت لى من السفير التركى السيد المحترم كنعان يلماز، وذلك لموقفنا الإنسانى مع الشعب التركى بعد الزلزال الأخير، وكذلك شهادة تقدير لكل الإخوة الأخوات الذين ساهموا فى التبرعات لإغاثة المتضررين من الزلزال من باب الشكر والعرفان بالجميل، فاللهم اجعلنا مفاتيح للخير فى كل وقت”.