باثيلي يدعو الليبيات لحشد جهودهن دعمًا لمسار الانتخابات

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قالت، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باثيلي، شجع النساء على حشد جهودهن دعماً لمسار الانتخابات، من خلال التعبير علنًا عن مطالبهن ورؤاهن لمستقبل البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأحد في طرابلس، مع مجموعة من النساء بينهن مرشحات للانتخابات، وأكاديميات، وأعضاء مجالس بلدية، وناشطات في المجتمع المدني، لمناقشة مبادرته الرامية إلى مساعدة الليبيين على المضي بثبات نحو الانتخابات.

وأضافت البعثة، أن النساء دعت إلى زيادة تمثيلية المرأة في العملية السياسية، بما في ذلك خلال التحضير للانتخابات، وعلى قوائم الترشح.

وقالت، إن باثيلي شدد على “أهمية الإنصات لأصوات النساء على الساحة السياسية، بعيدا عن كل أشكال التضييق والتهديد.”