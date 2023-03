ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن تونس ليس لها الحق في المطالبة بما يدعيه رئيسها بحصة بلاده في حقل البوري، وهناك حدود مرسمة بين ليبيا وتونس.

العرفي وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، رأى أن تجرؤ الرئيس التونسي بالمطالبة بحقهم -حسب قوله- في حقل البوري هذا نتيجة ضعف الليبيين.

وأوضح أن هناك دولًا من الجوار تنظر لليبيا على أنها غنيمة سهلة المنال.

العرفي أكد أن الليبيين متضررون من الجزائر بسبب دخولها في الخط الحدودي الفاصل بين البلدين.

Shares

The post العرفي عن مطالبة سعيد بحصة بحقل البوري: هناك دول من الجوار تنظر لليبيا على أنها غنيمة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية