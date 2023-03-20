حكومة الوحدة تبحث الإفراجات المالية للمعينين الجدد بالبلديات الليبية

ناقش وزيرا الحكم المحلي، بدرالدين التومي، والخدمة المدنية، علي العابد، بحكومة الوحدة الوطنية، الإفراجات المالية الخاصة بالموظفين المعينين الجدد بالبلديات الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع، أمس الأحد، استعرض الإجراءات الوظيفية الخاصة بالموظفين في البلديات.

وبحسب بيان نشرته صفحة وزارة الحكم المحلي على فيسبوك، اتفق الوزيران على سرعة استكمال الإجراءات، بما يكفل سرعة صدور الإفراجات المالية، وصرف المرتبات ليتحقق رفع مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

وأمس، أحالت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، مرتبات شهر مارس إلى مصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.

وأكدت وزارة المالية، في الثامن من الشهر الجاري، صرف مرتبات شهر مارس و3 أشهر من منحتي الزوجة والبنات والأولاد قبل شهر رمضان، وذلك لتخفيف الأعباء الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم على المواطنين.