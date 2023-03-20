الرقابة: تجاوزات كبيرة بالقنصلية الليبية في جدة

الوطن| رصد

كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن تورط القنصلية الليبية العامة في جدة في صرف أكثر من 350 ألف ريال سعودي لصالح أعضاء لجنة هيئة الحج والعمرة بالمخالفة.

وأفادت هيئة الرقابة أن قنصلية جدة صرفت أيضا 52 ألف ريال سعودي لصالح عبد القادر الهمالي كقيمة للسفر والمبيت، على الرغم من كونه مكلفا بمهام القنصل العام في جدة.

وأوضحت الهيئة أنها طالبت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية بتكليف مكتب الشؤون القانونية بمتابعة القضية المرفوعة أمام القضاء السعودي على بعثة الحج والعمرة من قبل مؤسسة الركائب الوطنية.

وأواخر العام الماضي وقعت عدة مخالفات في البعثات الدبلوماسية التابعة لخارجية الدبيبة، والتي كشف عنها تقرير ديوان المحاسبة، وتقرير هيئة الرقابة الإدارية.

وعلى ضوء هذه التقارير باشر مكتب النائب العام عدة تحقيقات في سلوك البعثات الليبية في عدد من الدول، ما أسفر عن أوامر بحبس رؤساء بعثات، ومراقبين ماليين، وغيرهم من مسؤولي البعثات الدبلوماسية؛ لتورطهم في جرائم فساد.