النساء في ليبيا يدعين إلى زيادة تمثيلية المرأة في العملية السياسية

أخبار ليبيا 24

قالت، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن مجموعة من النساء الليبيات دعت إلى زيادة تمثيلية المرأة في العملية السياسية، بما في ذلك خلال التحضير للانتخابات، وعلى قوائم الترشح.

وأوضحت البعثة، أن ذلك جاء ذلك خلال اجتماع الأحد في طرابلس، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باثيلي، لمناقشة مبادرته الرامية إلى مساعدة الليبيين على المضي بثبات نحو الانتخابات.

وضم الاجتماع، مرشحات للانتخابات، وأكاديميات، وأعضاء مجالس بلدية، وناشطات في المجتمع المدني، لمناقشة مبادرته الرامية إلى مساعدة الليبيين على المضي بثبات نحو الانتخابات.

وقالت، البعثة إن باثيلي شدد على أهمية الإنصات لأصوات النساء على الساحة السياسية، بعيدا عن كل أشكال التضييق والتهديد، مشيرة إلى أنه شجعهن على حشد جهودهن دعماً لمسار الانتخابات، من خلال التعبير علنًا عن مطالبهن ورؤاهن لمستقبل البلاد.