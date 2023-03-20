فؤاد من إيطاليا: مشكلة ليبيا في الكتاب الأخضر

زعم الطبيب محمد فؤاد، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي ويقيم في روما»، أن مشكلة ليبيا في الكتاب الأخضر، بحسب وصفه.

وقال فؤاد، في منشور له عبر «فيسبوك»: “مشكلة ليبيا الأساسية التي تتضاءل أمامها كل الصراعات الأخرى، لا إخوان ولا مقاتلة ولا مؤتمر ولا برلمان ولا علمانيين ولا إسلاميين ولا كرامة ولا فجر”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “مشكلة ليبيا ثقافة الركن الاقتصادي من الكتاب الأخضر عقلية الدولة الغنيمة، عقلية سرقة الدولة، عقلية قافلة قریش، منذ ذلك اليوم الأسود يوم شركاء لا أجراء والبيت لساكنه والأرض لمن يزرعها والسيارة لمن يقودها، الطريق طويل جدا”، على حد قوله.