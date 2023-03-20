المبعوث الأممي يعدّد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى بشأن الانتخابات الليبية

عدّد الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، مهام اللجنة رفيعة المستوى، التي اقترح تشكيلها، وفق مبادرته التي طرحها نهاية الشهر الماضي أمام مجلس الأمن، بهدف إجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

وقال باتيلي، بحسب منشور عبر صفحة البعثة على فيسبوك، إن الانتخابات في ‫ليبيا‬ لا تحتاج إلى إطار دستوري وقانوني فحسب، إنما تتطلب كذلك معالجة عدة قضايا لخلق ظروف مواتية لإجرائها.

ووفق رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإن من مهام اللجنة رفيعة المستوى، توفير بيئة آمنة للانتخابات، وضمان حرية تنقل المرشحين أثناء الحملات الانتخابية، وتوفير أررضية متكافئة لتنافس حر وشريف بين المرشحين.

بالإضافة إلى الاتفاق على قبول نتائج الانتخابات، وتبني مدونة سلوك يلتزم بها الجميع، وإقرار آلية إنفاق حكومية شفافة ومنصفة، ومعالجة أي قضايا سياسية أو إجرائية قد تستجد.

وفي السابع والعشرين من فبراير الماضي، طرح باتيلي، أمام مجلس الأمن الدولي، مبادرةً تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023.

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وتعتمد المبادرة على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.

ويعتزم باتيلي إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا، تعمل على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلي المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب.