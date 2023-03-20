ثبات أسعار صرف أغلب العملات في السوق الرسمية

الوطن| رصد

ثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.80 دينار، وكذلك اليورو عند 5.12 دينار والجنيه الإسترليني عند 5.85 دينار حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

كما حافظ سعر الريال السعودي على مستوى 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي استقر عند 1.30 دينار، وثبت الدينار التونسي عند 1.54 دينار. ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني الذي استقر عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.

وتاليا أسعار العملات: