أخبار ليبيا 24

قال، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باثيلي، إن “ليبيا تتمتع بالموارد والإمكانات للتغلب على الأزمة الراهنة، شريطة أن يتحلى الليبيون بالمسؤولية وأن يتخذوا ما تتطلبه المرحلة من إجراءات.”

جاء ذلك خلال اجتماعه الأحد في طرابلس، مع مجموعة من النساء بينهن مرشحات للانتخابات، وأكاديميات، وأعضاء مجالس بلدية، وناشطات في المجتمع المدني، لمناقشة مبادرته الرامية إلى مساعدة الليبيين على المضي بثبات نحو الانتخابات.

وكان باثيلي، قد إن الانتخابات في ليبيا لا تحتاج إلى إطار دستوري وقانوني فحسب، مشيرًا إلى أنها تتطلب كذلك معالجة عدة قضايا لخلق ظروف مواتية لإجرائها.

وأضاف، أن من هذه الظروف توفير بيئة آمنة للانتخابات، وضمان حرية تنقل المرشحين أثناء الحملات الانتخابية.