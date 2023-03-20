حمزة: الحكومة الفاشلة تتباهى بمنح الليبيين رواتبهم

أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة، أن الحقوق المشروعة لليبيين والواجب على الحكومة القيام بها؛ أصبحت هدايا شهرية تتباهي بها الحكومة الفاشلة.

وقال حمزة في منشور له عبر «فيسبوك»: “نزول الرواتب في ليبيا أصبحت بشرى وفرحة وإنجاز للناس، حقوقهم المشروعة والواجب على الحكومة القيام بها، أصبحت هدايا شهرية تتباهي بها الحكومة الفاشلة”.

وأضاف “أم المصائب أن تعتبر الحكومة ومسؤوليها تجهيز المرتبات المتأخرة والمنح والعلاوات على أنه إنجازا تتباهى به، نحن نريد أن نحاسبكم على تأخير صرف المرتبات لا أن نشكركم على إنجازها المتأخر”.

وتابع “لا نريد رشاوى المنح والعلاوات، وإنما نريد توفير أماكن عمل منتجة للشباب، وإصلاح البنى التحتية المتهالكة، وبناء المدارس والجامعات والمشاريع الإسكانية والمستشفيات والمصانع، وتقليص الجهاز الإداري المترهل، وغربلة وإعادة تنظيم الجيش والشرطة.. إلخ من المطالب المشروعة لهذا الشعب المغلوب على أمره”.