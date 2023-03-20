لجنة الإعمار تواصل إنشاء الأرصفة والحدائق ومواقف السيارات وصيانة عمارات الإسكان العام في بنغازي

العنوان

تواصل لجنة إعادة الإعمار والاستقرار أعمال إنشاء الأرصفة والحدائق ومواقف السيارات وصيانة عمارات الإسكان العام في بنغازي.

وأجرى رئيس اللجنة حاتم العريبي، الأحد، جولة لمتابعة أعمال اللجنة بمنطقة الوحيشي، واطلع خلالها على سير عمل الشركات داخل المنطقة.

وقالت اللجنة، إن العريبي أكد على ضرورة استكمال ربط شبكة الصرف الصحي، لكل البيوت ومعالجة مشاكل شبكة الصرف الصحي بالمنطقة.

وأضافت، أنه استمع إلى شكاوى المواطنين، موجها تعليماته للشركات المنفذة بضم مطالب المواطنين إلى إعمال اللجنة، سواء كانت في الشبكة الكهربائية أو مياه الشرب والصرف الصحي والانارة العامة.

وشملت الجولة الميدانية، زيارة للمدارس التي استهدفت بالصيانة. وأكد رئيس اللجنة على ضرورة استكمال مشاريع رصف الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية في كل المنطقة، وذلك لإنهاء الشوارع التُرابية في منطقة الوحيشي بالكامل.