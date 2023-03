التكبالي: جهة استخباراتية دولية وراء تحرك براميل اليورانيوم من مكانها

ليبيا – استبعد عضو مجلس النواب علي التكبالي أن تكون هناك جهة استخباراتية دولية وراء تحرك براميل اليورانيوم من مكانها، والواضح أن مجموعة مسلحة من جبهة تحرير التشاد هي من أحدثت ثقبًا في مخزن اليورانيوم واستولت على عدد من البراميل ليتم بيعها بهدف تمويل عملياتها العسكرية ضد النظام التشادي، غير أن العملية فشلت فتركت براميل اليورانيوم تحرس نفسها بنفسها في عمق الصحراء الليبية.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لـ”إندبندنت تربية” أشار إلى أن الحديث عن هذه البراميل بدأ بعد الثورة مباشرة، تحديدًا بعد عام 2011 وقيل إن عددها 40 برميلًا في منطقة ما بمدينة سبها.

وسأل التكبالي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا ما كانت على علم بمدى الخطر الإشعاعي الذي تمثله هذه البراميل من اليورانيوم؟ ولم حافظت عليها في هذا المخزن الخالي من التأمينات ثم اختارت هذا التوقيت للتكلم عن هذا الموضوع؟.

ونوه بأن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بأمر اختفاء كمية اليورانيوم منذ مدة طويلة ولم يحرك ساكنًا لإرجاعها إلى موقعها الأصلي، مشددًا على أن هناك يدًا تريد أن تجعل من هذه البراميل المسروقة قصة حتى يتسنى لها الآن الاستحواذ على اليورانيوم الليبي وبيعه، لا سيما أن فرنسا كانت أبدت استعدادها سابقًا للحصول عليه باعتبارها تمتلك إمكانات تخصيب هذه المادة.

