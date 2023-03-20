رئيس المجلس الرئاسي يبحث خطوات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول ركن محمد الحداد، لبحث الخطوات المتخذة لإنشاء قوة مشتركة تكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي برئيس الأركان العامة لحكومة الوحدة، أمس الأحد، في طرابلس لبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد.

وبحسب المجلس الرئاسي، قدم الحداد إلى المنفي إحاطة كاملة عن الخطوات المتخذة لإنشاء قوة عسكرية مشتركة تضم أفراد الجيش من المناطق كافة لتكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وبحث رئيس المجلس الرئاسي، في فبراير الماضي مع عضوي اللجنة اللواء الفيتوري غريبيل واللواء رضوان الغراري أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) واجتماعاتها من أجل توحيد المؤسسة العسكرية.