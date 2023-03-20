شلقم: انقذوا النساء في بلادنا الإسلامية

قال عبد الرحمن شلقم وزير خارجية ليبيا ومندوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة، إن المرأة في دنيا البلاد الإسلامية، أصبحت قضية تحرر حقيقية، والظلم الذي اتسع مداه وصار قتل النساء جسدياً ومعنوياً لا كابح له، والصورة التي يقدمها هؤلاء المتخلفون عن الإسلام إلى العالم، تكاد تكون هي ما يرسخ في أذهان أهل الشرق والغرب عن الدين الإسلامي.

أضاف في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية: “لقد فعل الإرهابيون ما فعلوا بصورة الإسلام عندما قتلوا مدنيين أبرياء، حتى صار اسم المسلم مرادفاً لكلمة الإرهاب. على المسلمين الذين يغارون على دينهم، ويؤمنون بحق جميع البشر في حياة كريمة تفتح فيها أبواب التعليم والعمل للمرأة، أن يعتبروا قضية رفع الظلم عن المرأة المسلمة قضيتَهم المركزية، وأن يلحقوا عقوبات ثقيلة على الأنظمة والجماعات الإرهابية التي تمارس الظلم على المرأة.” وفق تعبيره.