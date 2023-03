ليبيا – قال مدير المكتب الإعلامي لجهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي إنه منذ شهر تقريبًا كانت هناك أعمال صيانة في خط السرير – سرت وخط تازربو – بنغازي، والخطان يصبان في خزان أجدابيا.

الساعدي لفت في تصريح لشبكة “لام” إلى أن إحدى هذه الخطوط تطلب أعمال صيانة في أكثر من 14 أنبوبًا، مشيرًا إلى أن الإنتاج قبل الصيانة يقدر بحوالي 900 ألف لتر مكعب.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة والبدء بعملية ضخ المياه، بالتالي فإن المياه وصلت إلى خزان سرت وخزان أجدابيا.

وأكد أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيعود معدل الإنتاج إلى ما كان عليه 900 ألف لتر مكعب كمرحلة أولى.

Shares

The post جهاز النهر الصناعي يعلن عودة ضخ المياه لخزاني سرت واجدابيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية