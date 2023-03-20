مباحثات ليبية أممية لتفعيل برنامج تنمية الشباب

بحث وزير الشباب في حكومة الوحدة الوطنية، فتح الله الزنى، مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا الدكتور سمير عانوتي تفعيل برنامج شبكة الأمم المتحدة لتنمية الشباب للعام 2023.

وأكد اللقاء، الذي انعقد أمس الأحد، ضرورة العمل المشترك في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023 – 2025 بما يخدم مصلحة الشباب الليبي.

وحسب بيان وزارة الشباب على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء ذلك في لقاء أمس الأحد في ديوان وزارة الشباب بحضور وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير رندة غريب، ومدير مكتب التعاون الدولي.

وبحث اللقاء التحضير لمشاركة وزارة الشباب بأعمال منتدى الشباب الوزاري رفيع المستوى بالأمم المتحدة، الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمنظمة الأممية خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل المقبل بمدينة نيويورك.