بفضل ليبيا والجزائر.. وزير إيطالي: نسعى للتحرر من الغاز الروسي

الوطن| ليبيا

قال وزير التنمية الاقتصادية في الحكومة الإيطالية “أدولفو أورسو” إن بلاده ترغب في فك الارتباط والتحرر من الغاز الروسي خلال العام الجاري.

وأضاف الوزير الإيطالي أن بلاده انتقلت بالفعل من 40 % عام 2021 إلى 16% في عام 2022 لتنفيذ هذه الخطة بفضل التعاقدات المبرمة مع دولتي ليبيا والجزائر.

وأشار إلى أنه لا يوجد تحذيرات بشأن احتياطات الغاز في إيطاليا.

وقال إن مخازن الغاز العام الماضي لا تزال ممتلئة بما يكفي لأن الشتاء كان أكثر اعتدالًا من المتوقع كما أن هناك اتفاقا على سقف سعر الغاز.