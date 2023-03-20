الدبيبة يطالب بالقضاء على مدارس الصفيح وشكشك يعتبر إنشاء مدارس جديدة مشروعًا وطنيًا

أخبار ليبيا 24

شدد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، في اجتماع بشأن متابعة مشروع إنشاء 500 مدرسة جديدة، في حضور رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، على ضرورة القضاء على مدارس الصفيح نهائيا.

وطالب الدبيبة، بمتابعة والإشراف الفني المتواصل، إلى جانب اعتماد خطة الصيانة الشاملة لعدد من المدارس المتهالكة وصرف الميزانية التشغيلية للمدارس، وفق معايير محددة لضمان توفير الخدمات الأساسية للمدارس. بحسب الحكومة.

من جانبه أكد شكشك، على أن ديوان المحاسبة يعتبر إنشاء مدارس جديدة مشروعًا وطنيًا وخطوة تحسب لحكومة الوحدة، وتحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة.

إلى ذلك ناقش الاجتماع خطة وزارة التربية والتعليم لتوفير الكتاب المدرسي ومستلزماته للعام الدراسي القادم في وقت مبكر، لضمان وصوله للطلاب والتلاميذ قبل بداية العام الدراسي.

وقالت الحكومة، إن الدبيبة شدد -في هذا الملف- على أن المشروع يجب أن يتم وفق جدول زمني، ووفق إجراءات شفافة وعادلة، مؤكدا عدم التهاون في تأخير توريده.