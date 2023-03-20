الغرابلي: مبادرة السنغالي هلامية وسيشعل الحرب من جديد

اتهم الطاهر الغرابلي، رئيس المجلس العسكري صبراتة السابق، المبعوث الأممي لدى ليبيا السنغالي عبد الله باتيلي، بمحاباة فرنسا ومصر، في موقوفيهما تجاه ليبيا.

كتب على فيسبوك: “السنغالي الموطن هواه فرنسي وينفذ رغبة الحكومة المصرية التي استعملت نفوذها على الإتحاد الافريقي بقبول التعديل الدستوري” وفق قوله.

أضاف: “باتيلي أراد من خلال مبادرته الهلامية ان يعطي الأذن لبيادق فرنسا في المنطقة لإشعالها من جديد بعد ان أشعلتها عبر ممثلها غسان سلامة اللبناني في 2019 قبل ملتقى غدامس بأيام في حرب طرابلس” على حد تعبيره.

وتابع: “لقد عقد المشهد من جديد وأرسل تطمينات لكل الاجسام الفاشلة ببقائهم وكأنه يقول للمعارضين أستعملوا خياراتكم فالوقت مناسب، فبقدر ما كانت ستيفاني الامريكية قوية وحازمة كان باتيلي الأفريقي ضعيف وتنقصه الحكمة” وفق قوله.