مشيرب: الصدام المجتمعي ضروري لإعادة الأمور إلى نصابها

ليبيا – قال خطيب مسجد بن نابي في طرابلس والعضو السابق بالجماعة الليبية المقاتلة عبد الرزاق مشيرب إنه عندما تتخلى السلطة الحاكمة عن واجبها الشرعي والقانوني والأخلاقي في حماية الدين والوطن والوحدة الداخلية، يجب على المواطنين ومن صلح منهم خاصة أن يقوموا بهذه المهمة، وألّا يقفوا موقف المتفرج؛ لأن السيل الجارف لن يترك منهم أحدًا.

مشيرب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رأى أن الصدام المجتمعي مؤلم؛ لكنه ضروري أحيانًا لإعادة الأمور لنصابها”.

