بفضل ليبيا والجزائر.. إيطاليا تعلن قرب انتهاء اعتمادها على الغاز الروسي

قال وزير المشاريع والصنع الإيطالي “أدولفو أورسو” إن بلاده تسعى للتحرر من الغاز الروسي بفضل الاتفاقيات الموقعة مع ليبيا والجزائر.

وأضاف “أورسو” خلال تصريحات صحفية لراديو 24 الإيطالي أنه إلى جانب الغاز الذي سيصل من منطقة شرق المتوسط فإن الاتفاقات مع الجزائر ومضاعفة الواردات من أذربيجان وإعادة فتح خط الغاز التاريخي من ليبيا، ستساهم في تحرير بلاده من اعتمادها الكلي على روسيا.

وكانت ليبيا قد وقعت في وقت سابق اتفاقية مع شركة “إيني” الإيطالية لإنتاج الغاز بقيمة 8 مليارات دولار ولمدة 3 سنوات وبحضور رئيسي الحكومتين عن الجانبين الليبي والإيطالي “عبدالحميد الدبيبة” و “جورجيا ميلوني” في طرابلس.

المصدر: وكالة آكي الإيطالية

