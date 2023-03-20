أزمة وقود تضرب في طرابلس مع اقتراب رمضان

اشتكى مواطنون ليبيون من التزاحم أمام محطات الوقود في طرابلس وبعض المدن الغربية، واصطفاف طوابير السيارات، للتزود بالكمية المطلوبة، في وقت نفت شركة البريقة لتسويق النفط وجود أزمة في الوقود، وأرجعت التزاحم إلى حرص المواطنين على التزود بالوقود استعداداً لشهر رمضان الفضيل.

وحرص مواطنون الأحد على تصوير اصطفاف السيارات لمسافات طويلة أمام بعض محطات الوقود، من بينها الواقعة في شارع السيدي في طرابلس، بالإضافة إلى محطات أخرى ببعض المدن القريبة من المدينة.

وقالت شركة البريقة في بيان إنه لوحظ من خلال متابعة عمل المحطات حالة من الازدحام المبرر، نظراً لما درجت عليه العادة في مثل هذه المناسبات الدينية التي يتم فيها ازدياد الطلب على الوقود، وباقي السلع، استعداداً للشهر الفضيل.

غير أن وسائل إعلام محلية نقلت عن مدير العمليات بشركة البريقة في طرابلس حاتم بن شعبان أن سبب الازدحام على محطات الوقود بالمنطقة الغربية؛ هو امتناع شركة الطريق السريعة لتوزيع الوقود عن سحب مخصصاتها اليومية بسبب خلافات داخلها.

وأوضح بن شعبان أن هذه الشركة تغطي نحو 70 في المائة من محطات الوقود في المنطقة الغربية؛ ما أدى إلى توجه المواطنين إلى مدينة طرابلس للتزود بالوقود؛ مؤكدا العمل على حل أزمة الازدحام بأسرع وقت ممكن.