العكروت: ما تنجزه حكومة الدبيبة «شو إعلامي»

اعتبر محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، أن ما تنجزه حكومة الدبيبة حالياً من مشروعات، إنما هي من قبيل «الشو الإعلامي».

كتب قائلاً على فيسبوك: «انجاز الأعمال والمشاريع، لا يكفي فيه حسن النيّة والرغبة الطيبة، إنجاز الأعمال والمشاريع، لابد أن تتوفر فيه الخبرة والدراية والدراسة والتخطيط والاستشارات الفنية من ذوي الاختصاص».

وتابع: «إذا كان الانجاز بدون خبرة ودراية ودراسة وتخطيط واستشارات، تحوّل من انجاز ذي قيمة ومنفعة وفائدة إلى (شو) للفت الأنظار وكسب الهتاف والأصوات».

واختتم قائلاً: «للأسف، ما يتم انجازه في البلاد من مشاريع الآن، تنقصه الدراسات والخبرات والتخطيط، وهو أقرب (للشو) من منفعة وفائدة المواطنين، هو أقرب للاستعراض المؤقت من العمل الجاد الدائم».