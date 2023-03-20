أوغلو: تركيا لديها تفاوض مع غرب وشرق ليبيا

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قال وزير خارجية تركيا، تشاووش أوغلو، إن بلاده لديها تفاوض مع غرب وشرق ليبيا، مشيرًا إلى أن أنقرة ترى ليبيا ككل.

وقال أوغلو، أمام الصحفيين ختام زيارته إلى القاهرة التي أجراها السبت، “نحن نتفاوض مع غرب وشرق ليبيا.. سفيرنا يزور كافة المناطق، ونحن نرى ليبيا ككل. لكن هذا لا يغير حقيقة أننا نعترف فقط بالحكومة الشرعية”. وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.

وأضاف، أن الوجود العسكري التركي في ليبيا جاء في إطار اتفاق بناء على دعوة من الحكومة الشرعية في ذلك اليوم (حكومة الوفاق)، واستمر بناء على رغبة الحكومات اللاحقة (حكومة الدبيبة)، معتبرًا أن هذا الوجود هو الأكثر شرعية حاليًا، في ظل وجود قوى مختلفة، على حد قوله.