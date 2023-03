ليبيا – افتتح رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة رفقة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووزير الصحة المُكلف رمضان أبو جناح قسم العمليات بمستشفى العيون المتوقف منذ العام 2010 بعد صيانته وتجهيزه ليكون من أكبر الأقسام المُتخصصة بشمال أفريقيا، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة وديوان المحاسبة والمُتخصصين من أطباء ومُمرضين بالمستشفى، وذلك بتنفيذ من جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

الدبيبة أكد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع له أن البنية التحتية والكوادر الفنية جاهزة وجيدة في البلاد، وما تحتاجه هو رؤية واضحة وإرادة قوية للنهوض بهذا القطاع الذي يُعاني منذ سنوات.

وأشاد بالجهود التي تقوم بها المستشفى وكوادره من توطين لعلاجات العيون بالداخل، معتبرًا نقص حالات العلاج بالخارج في هذا المجال عنوانَ نجاح للعاملين في هيئة زراعة القرنية ومستشفى العيون.

ويعتبر قسم العمليات الذي تم افتتاحُه من أكبر الأقسام المُتخصصة في المنطقة العربية، وسيُساهم بشكل كبير في توطين العلاج بالداخل، حسب كلمة “رانيا الخوجة” المدير العام للمستشفى.

Shares

The post الدبيبة: ما نحتاجه هو رؤية واضحة وإرادة قوية للنهوض بالقطاع الصحي الذي يُعاني منذ سنوات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية