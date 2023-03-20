الحامي: التعديل الدستوري الـ13 معيب

رأت عضو مجلس الدولة، نعيمة الحامي، أن التعديل الدستوري الـ13 معيب، مشيرة إلى أن مجلس الدولة لم يقم بأي خطوة بشأن أعضاء اللجنة المشتركة «6+6»، حتى عقد جلسة رسمية، بحسب قولها.

وقالت الحامي، في تصريحات صحفية: “عقيلة صالح سيشكل اللجنة من النواب حسب هواه وسيتم التصويت بنظام الثلثين، وبهذه الطريقة سيُمرر ما يريد في القوانين الانتخابية، وسنعقد جلسة بداية أبريل المقبل للنظر في الموافقة على تشكيل اللجنة من عدمها من الأعضاء”.

وأضافت “هناك كتلة كبيرة مُعارضة للتعديل الدستوري الـ13، ويجب النظر فيه قبل تشكيل اللجنة، فالبعثة الأممية تماهت مع التعديل الدستوري، وركزت على موضوع اللجنة التي ستضع القوانين، كما ننتظر حكم الدائرة الدستورية في الطعن المقدم ضد التعديل الـ13 قبل المُضي في تشكيل اللجنة المشتركة”.