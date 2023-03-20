حفتر يناقش التطورات السياسية في ليبيا مع وفد أمريكي رفيع المستوى

أخبار ليبيا 24

استقبل القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير، خليفة حفتر، اليوم الإثنين، بمقرّ القيادة العامة ببنغازي وفداً رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية.

وضم الوفد كلاً من مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا آي ليف، والممثل الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، ليزلي أوردمان.

وبحسب بيان القيادة العامة، ناقش اللقاء التطورات السياسية في ليبيا وأهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة من خلال التنسيق مع مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية المطلوبة لتمهيد اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام 2023.