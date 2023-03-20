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بعيو عن مطالبة سعيد بتقاسم حقل البوري: حديثه ارتجالي انفعالي لا يدري مايقول ولا لوم عليه

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

علق رئيس مؤسسة الإعلام بحكومة الوفاق محمد بعيو على تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن تقاسم حقل البوري النفطي.

بعيو وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “الرئيس التونسي مُغيّب ومنفصل عن الواقع يستمد معلوماته الخاطئة عن الأوضاع والقضايا المحلية والدولية من المؤسسة الأمنية التي تستخدمه في مشروعها بينما يتوهم أنها تخدم مشروعه”.

وأضاف: “كلامه الارتجالي الانفعالي الخاطئ عن حقل البوري يؤكد أن الرجل لا يدري ما يقول ولا لوم عليه”.

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قناة ليبيا الحدث

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