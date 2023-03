ليبيا – علق عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم على تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن تقاسم حقل “البوري” النفطي.

مرغم وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “بعد أن حدد السيسي المنطقة الاقتصادية بقرار منفرد اقتطع به ما شاء من حقوق الدولة الليبية، جاء الدور على قيس سعيد ليفعل الشيء نفسه من الجهة الغربية”.

وأضاف مرغم: “لولا هزالة متصدري المشهد الذين أثبتوا للقاصي والداني وللذي يسوى ولا يسوى أن مصالحهم وجيوبهم فوق كل اعتبار، هل كنتم ترون هؤلاء الذين لا يزيدون في حكام الدول عن قيمة سقط المتاع يتطاولون عليكم ويجتاحون حقوقكم؟”.

Shares

The post مرغم يعلق على تصريحات الرئيس التونسي بشأن تقاسم حقل “البوري” النفطي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية