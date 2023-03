أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة من 13 إلى 19 مارس الجاري.

وقال المركز في تحديثه الأسبوعي إن 31 من أصل 36 عينة جاءت سالبة فيما تعافى 14 حالة من الفيروس دون أي وفيات في نفس الفترة.

وأوضح المركز أن النسبة المئوية للحالات الموجبة بلغت 13.88%، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة في عموم البلاد إلى 507 آلاف و206 حالات، فيما استقر عدد الوفيات 6 آلاف و437 حالة، إلى جانب 500 ألف و764 حالة، وخمس حالات نشطة.

المصدر: المركز الوطني لمكافحة الأمراض

The post خلال آخر أسبوع.. كورونا لا تشكل خطرا في ليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار