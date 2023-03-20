نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع “أبو الغيط” تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مع نائب وزير الخارجية الروسي “ميخائيل بوغدانوف، تطورات الأوضاع في ليبيا وعدد من الدول العربية، وسبل تعزيز العلاقات العربية الروسية.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها، إن المباحثات التي جرت الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة بين أبو الغيط وبوغدانوف اتسمت بالسرية التامة.

وناقشت المباحثات، تسوية أوضاع الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وتبادل الجانبان في مباحثات معمقة وجهات النظر حول قضايا إقليمية تتعلق بسبل حل الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن إلى جانب ملف القضية الفلسطينية.