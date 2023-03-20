الدبيبة يتابع أعمال الصيانة بمعهد “أنس بن مالك” ويشدد على الالتزام بموعد التسليم

الوطن| رصد

أجرى رئيس الحكومة المنتهية الولاية “عبد الحميد الدبيبة” زيارة تفقدية، لمتابعة سير أعمال صيانة وتطوير معهد “أنس بن مالك” في طرابلس والمتوقف العمل به منذ سنوات طويلة والذي تقوم بتنفيذه شركة إيطالية متخصصة في ترميم المباني الأثرية، حيث يعود بناءه لعام 1936.

وقدم مشرف المشروع شرحاً عن مراحل التنفيذ وطبيعة الأعمال المنفذة، معتبراً عودة الشركات الأجنبية لمشروعات عودة الحياة أمر يساهم في تنفيذ عدد من المشروعات المخصصة والتي تتطلب الاستعانة بخبرات دولية.

من جهته شدد “الدبيبة” على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني واستكمال المشروع وفق التصاميم المعتمدة، باعتباره أحد المعالم التاريخية لمدينة طرابلس، والاستفادة منه ضمن المرافق المستكملة في خطة عودة الحياة.

وتم اعتماد بداية سبتمبر المقبل موعدا لاستكمال أعمال المشروع وتسليمه بشكل نهائي.