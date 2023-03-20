أوغلو: نتواصل مع غرب وشرق ليبيا ولكننا لا نعترف إلا بحكومة الدبيبة

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده تتفاوض مع غرب وشرق ليبيا، لافتا إلى أن السفير التركي في ليبيا يزور المناطق كافة، ونحن نرى ليبيا ككل، لكن هذا لا يغير حقيقة أننا نعترف فقط بالحكومة الشرعية”، في إشارة إلى حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم الإثنين: “يوجد قوى مختلفة حاليا في ليبيا، ووجودنا العسكري بهذا البلد يأتي في إطار اتفاق، وهذا الوجود هو الأكثر شرعية حاليا”، مشيرا إلى ضرورة تأسيس جيش نظامي من أجل وحدة ليبيا.

ويوم السبت الماضي، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في القاهرة في أول زيارة لمسؤول تركي رفيع المستوى لمصر بعد عقد من العلاقات المتوترة بين البلدين.

وقال أوغلو، إنه يجرى حاليا التنسيق لعقد لقاء بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ورجب طيب إردوغان وذلك في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة.