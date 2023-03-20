آيرش تايمز: سفينة خدمة بحرية إيرلندية تنضم لـ إيريني في يونيو المقبل لـ6 أسابيع

كشف تقرير استقصائي نشرته صحيفة “آيرش تايمز” الإيرلندية عن موافقة قريبة على القيام بنشر سفينة جديدة لتعزيز مهام عملية الرقابة الأوروبية “إيريني”.

التقرير، أوضح أن سفينة الخدمة البحرية الإيرلندية سيتم نشرها من قبل سلطات إيرلندا في المياه الدولية في شمال إفريقيا، بهدف تمكين “إيريني” من مهام إنفاذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وتوقع التقرير أن تدخل السفينة ” على خط التمكين في يونيو المقبل ولمدة 6 أسابيع، مشيرًا إلى أن آخر مشاركة في مهمة خارجية لسفينة إيرلندية كان في العام 2018؛ إذ شاركت في حينها سفن عدة من بينها “لو صامويل بيكيت” في عملية “صوفيا” في وسط البحر الأبيض المتوسط لتعطيل الإتجار بالبشر والتهريب.

وبين التقرير أن “صوفيا” كانت المهمة الثالثة فقط من نوعها في تاريخ الخدمة البحرية، ناقلًا عن الإدارة العسكرية الإيرلندية آمالها في مساعدة استئناف الانتشار البحري في الخارج على معالجة أزمة الطاقم المستمرة المتمثلة بالاستبقاء على قوات الدفاع، لا سيما البحري منها، ما أدى لحملة تجنيد بحثًا عن بحارة في الخارج.