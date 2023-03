الشويهدي يحمل البعثة الأممية المسؤولية عن تأجيج الخلاف مع البرلمان

ليبيا – حمل عضو مجلس النواب جلال الشويهدي البعثة الأممية المسؤولية عن تأجيج الخلاف مع البرلمان.

الشويهدي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أكد أن موقف أغلبية النواب الرافض لمبادرة عبد الله باتيلي لا يتأسس فقط على تجاوزها دورهم باعتبارهالشويهدي: مبادرة باتيلي نسخة مكررة من ملتقى الحوار السياسي الذي اكتفى بانتخاب سلطة تنفيذية وفشل في إقرار القوانين الانتخابيةم أعضاء ممثلين للسلطة التشريعية، وإنما لغموضها واستهدافها إطلاق نسخة مكررة من ملتقى الحوار السياسي الذي عقد نهاية عام 2020 وبداية 2021، الذي اكتفى بانتخاب سلطة تنفيذية، وفشل في إقرار القوانين الانتخابية؛ مما عمق الأزمة السياسية، مشيرًا إلى تشكك قطاع كبير من السياسيين والنشطاء الممثلين للقوى المتطلعة للتغيير بالبلاد في مصداقية البعثة.

